حمدان بن محمد: ريادة المستقبل بيد الشباب

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تنطلق اليوم أولى جلسات برنامج «100 موجه» للشباب إحدى مبادرات مجلس الإمارات للشباب والتي تهدف لصقل خبرات الشباب وتعزيز مهاراتهم لتمكينهم من القيام بدور فاعل وأساسي في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد في هذه المناسبة: «إن الشباب الإماراتي قادر على تطوير مهاراته باستمرار وتحقيق المراكز الأولى في كل الميادين وأن الريادة في المستقبل بيد الشباب ودور ذوي الخبرة اليوم هو إعداد جيل من الشباب يتحلى بمهارات عالية وبث روح التنافسية فيهم للالتزام بالمركز الأول»، وأضاف سموه «أن تاريخ الإمارات مليء بالبطولات ونريد أن يمتلئ المستقبل من اليوم ببطولات الشباب وإنجازاتهم وابتكاراتهم».

وأكد سموه «أن التوجيه ونقل التجارب عادة مؤثرة لمسناها في الآباء المؤسسين ونرى ثمارها اليوم فقد حرصوا على نقل حكمتهم وخبرتهم التي سبقت زمانهم ولهذا نرى الإمارات كما هي عليه الآن وعلينا اليوم أن نواصل على المنهج ذاته لتكون لدينا أجيال من الأبطال في مختلف الميادين».

ثمار

ويعد إطلاق برنامج «100 موجه» للشباب أولى ثمار مبادرة الحلقات الشبابية التي أفرزت عدداً من المخرجات الإيجابية استنادا إلى المداخلة الملهمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التي تضمنت عدة توصيات أبرزها تأكيد سموه على ضرورة الاستعانة بالخبرات والكفاءات لتوجيه الشباب وتفعيل منصة تفاعلية ذكية للتواصل والعصف الذهني قبل عقد الحلقات الشبابية وتنظيم الحلقات في المراكز والجهات المعنية بالشباب.

التفكير الإبداعي

وتفتتح معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أولى جلسات 100 موجه للشباب والتي تعقد في كلية دبي للطلاب ـ كليات التقنية العليا تحت عنوان «التفكير الإبداعي».

وتسلط معاليها الضوء على أبرز المحطات في تجربتها الشخصية وخبراتها في مجال الإبداع ومسيرتها المهنية التي تضمنت شغل العديد من المناصب القيادية في عدة مؤسسات حكومية وخاصة.

كفاءات وخبرات

جدير بالذكر أن «برنامج 100 موجه للشباب» قد اختار 100 شخصية من الكفاءات والخبرات المتميزة لتوجيه الشباب في مختلف المجالات مثل الابتكار والإدارة والتسويق وريادة الأعمال والتواصل والاستراتيجية والقيادة والتخطيط والاستثمار وغيرها وتطوير جوانب حيوية لديهم مثل المرونة والقدرة على التأقلم والتفاعل مع التحديات وتعزيز إمكاناتهم في البحث العلمي وإدارة المشاريع وسيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدد من الجلسات واللقاءات الحوارية مع الشخصيات المختارة في عدد من إمارات الدولة.