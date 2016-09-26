سلطان القاسمي: نحرص على التميّز باستقطاب النخب التدريسية

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة أن الجامعة تحرص على التميز وتطوير أدائها في المجالات العلمية كافة، من خلال استقطاب نخبة من المعلمين المؤهلين، كما التقى سموه أعضاء الهيئة التدريسية الجدد لجامعة الشارقة، وأهدى سموه مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، مجموعة من المخطوطات العلمية.

وأوصى سموه الأساتذة الجدد في الجامعة بتقديم العلوم النافعة للأبناء الطلاب والطالبات وتأهيلهم بالشكل العلمي والعملي بكل ما هو لازم للخوض في مهامهم الوظيفية وحياتهم المستقبلية مشيراً سموه إلى أن الجامعة تحرص على توفير البيئة المستقرة والآمنة للأساتذة بما يساعدهم على تأدية عملهم على أكمل وجه.

»الاعتماد الأكاديمي«

كما التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وفداً من هيئة الاعتماد الأكاديمي، وذلك في مكتب سموه في جامعة الشارقة، حيث رحب سموه في بداية اللقاء بالوفد الأكاديمي في رحاب جامعة الشارقة مستعرضاً مسيرة الجامعة التي أرست مكانة عالمية في التعليم الأكاديمي والبحث العلمي وذلك بجهود كبيرة بذلتها إدارة الجامعة.

مخطوطات

إلى ذلك أهدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين مجموعة من المخطوطات العلمية المتنوعة والتي تعتبر من أنفس المخطوطات التي جمعها سموه خلال زياراته لعدد من الدول حول العالم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه صباح أمس في مكتب سموه بجامعة الشارقة بأعضاء الهيئة العلمية لمؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة.

وتناول اللقاء مناقشة الخدمات والمبادرات التي ستطلقها المؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات العلمية المتخصصة والكوادر العلمية من باحثين وعلماء الذين سيثرون المؤسسة بأبحاثهم وخبراتهم العلمية.