حملة ترامب: لم نوجه دعوة رسمية لعشيقة بيل كلينتون لحضور مناظرة "هيلارى"

قالت مديرة حملة المرشح الجمهورى "دونالد ترامب"، لقناة "سى إن إن" الأمريكية، إنها لم توجه دعوة رسمية لـ"جينيفر فلورز"، عشيقة الرئيس السابق "بيل كلينتون" فى سبعينيات القرن الماضى، لحضور مناظرة اليوم بين كل من "ترامب" ومنافسته الديموقراطية وزوجة الرئيس السابق "هيلارى كلينتون".

وقالت "كيليان كونوى" فى مقابلة مع مذيع قناة الـ"سى إن إن" "جيك تاب"، أنها لا تتوقع وجود "فلورز" بين الحضور، حيث لم توجه لها دعوة رسمية من قبل حملة المرشح الجمهورى "دونالد ترامب".

وكان السيناتور "مايك بينس" نائب المرشح الجمهورى "ترامب"، قد قال فى مقابلة بقناة "فوكس نيوز"، إن دعوة "ترامب" لـ"فلورز" كان محض سخرية من منافسته "كلينتون" وإثارتها لأشياء بعيدة عن مواضيع المناظرة المرتقبة.

وكان "ترامب" قد نشر تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر"، أنه سيدعو عشيقة الرئيس السابق "بيل كلينتون"- وزوج المرشحة الديموقراطية الحالية- ردا على قيام منافسته بدعوة الملياردير "مارك كوبان" الذى تسائل عن مصادر ثروة "ترامب".

وانتقد مدير حملة "كلينتون" "روبى موك"، تغريدة المرشح الجمهورى، قائلا فى تصريحات إعلامية، إن تغريدة "ترامب" تنم عن شخصيته المتنمرة وغير المؤهلة لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن تلك ليست المرة الأولى التى يهاجم فيها ترامب زوج المرشحة الديمقراطية، مبتعدا عن الأمور المهمة والخاصة بالمسرح السياسى الأمريكى.