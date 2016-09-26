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"صحة الشرقية": نقل جثة ضحية نيران ضابط الشرطة بطريق الخطأ لمشرحة الأحرار

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"صحة الشرقية": نقل جثة ضحية نيران ضابط الشرطة بطريق الخطأ لمشرحة الأحرار "صحة الشرقية": نقل جثة ضحية نيران ضابط الشرطة بطريق الخطأ لمشرحة الأحرار

>الشرقية – إيمان مهنى

قال الدكتور عصام فرحات، مدير ادارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية، إنه تم نقل جثة الشاب الذي قتل على يد ضابط شرطة عن طريق الخطأ، من مستشفى أبوكبير إلى مستشفى الأحرار التعليمى للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وأضاف "فرحات" لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحويل المخبر مصابا إلى مستشفى الزقازيق الجامعى للعلاج.

وفى ذات السياق، تشهد ساحة المستشفى أبوكبير تجمهرا للأهالى المجنى عليه، وهم جميعهم من قرية الحصوة التابعة للمركز، للاعتراض على الحادث.

يشار إلى أنه أثناء مرور الضابط المسئول عن نقطة أولاد موسى، بأبوكبير لتفقد الحالة الأمنية، وخلال تواجده بقرية الحصوة، بالقرب من مقهى قام أحد الشباب بالفرار من المقهى، فأطلق الضابط عيارا ناريا لإيقافه، أسفر ذلك عن مقتل شاب يدعى"محمد فوزى" تصادف مروره وقت الحادث، فيما أصيب خفير نظامى.

 

الأهالى أمام المستشفى


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