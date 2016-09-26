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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016 برج الأسد حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

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برج الأسد على الصعيد المهني:

حياتك المهنية تستحق الاهتمام اكثر من ذلك ، حيث سيطر عليها الاهمال خلال الايام القليلة الماضية ، عليك ان تتجنب الطاقة السلبية  التى تحيطك حتى تركز فى عملك .

 

على الصعيد العاطفي:

 حالتك العاطفى متوترة لحد كبير ، تخلى عن غموضك مع الشريك وحاول حل المشكلات التى تسببت فيها مؤخرا .

 

برج الأسد على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الأسد عليك الاهتمام بحالتك الصحية ، فتناول الفواكه الطازجة و الخضروات حتى تتحسن حالتك الصحية ، و ابتعد عن المشروبات التى تحتوى على الكافيين .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد عليك ان تعمل جاهدا على تحسين حالتك المزاجية التى افسدها التوتر الذى تعرضت اليه الفترة الماضية، فربما سهرة مع اصدقاء قدامى تجعلك فى حال افضل.


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