برج الحوت حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحوت يحتاج للكثير من التركيز فمن الممكن ان تتعرض لبعض الخسائر فى احدى الاستثمارات التى قررت دخولها مؤخرا .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى لا ترهق نفسك فى الدخول بأكثر من علاقة فى وقت واحد ، واذا كنت تشعر بحاله من التشتت فعليك أن تأخذ خطوة للوراء من اجل اتخاذ القرار السليم .

برج الحوت على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحوت تشعر بحالة من الارهاق الشديد بسبب المجهود الذى بذلته الفترة الماضية عليك أن تأخذ اجازة قصيرة لاستعادة نشاطك من جديد و تتحسن حالتك المزاجية .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أنك قادر بهذه الفترة على حل عدد من المشكلات التى لحقت بالصعيد العائلى فالتفاهم و قضاء وقت أطول معهم هو أفضل حل .