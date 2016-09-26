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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016 برج الحوت حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحوت يحتاج للكثير من التركيز فمن الممكن ان تتعرض لبعض الخسائر فى احدى الاستثمارات التى قررت دخولها مؤخرا .

 

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى لا ترهق نفسك فى الدخول بأكثر من علاقة فى وقت واحد ، واذا كنت تشعر بحاله من التشتت فعليك أن تأخذ خطوة للوراء  من اجل اتخاذ القرار السليم .

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحوت تشعر بحالة من الارهاق الشديد بسبب المجهود الذى بذلته الفترة الماضية عليك أن تأخذ اجازة قصيرة لاستعادة نشاطك من جديد و تتحسن حالتك المزاجية .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أنك قادر بهذه الفترة على حل عدد من المشكلات التى لحقت بالصعيد العائلى فالتفاهم و قضاء وقت أطول معهم هو أفضل حل .


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