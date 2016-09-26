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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016 برج الدلو حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

حالة من التوتر و القلق لحقت بالصعيد المهنى لمواليد برج الدلو والتعامل بحكمة شديدة يعتبر احدى الضروريات خلال هذه الفترة ، و لا تتهرب من المسئوليات التى كلفت بها مؤخرا .  

 

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى بهذه المرحلة أنت عاطفى ورومانسى بنسبة كبيرة ، ومن المؤكد أن تشهد العلاقة مع شريك حياتك حالة من التطور و الازدهار شديدين.

 

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو اعلم أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإتباع نظام غذائى سيحسن حالتك الصحية بنسبة كبيرة والتى اهملتها بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو انك ستقابل احدى الاشخاص الذى سيعرض عليك مشاركته فى مشروع ضخم و قبل ان تعلن موافقتك عليك ان تفكر جيدا و تدرس المشروع من شتى الجوانب .

 


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