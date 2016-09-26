برج الدلو حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

>كتبت رانيا علوى
برج الدلو على الصعيد المهني:
حالة من التوتر و القلق لحقت بالصعيد المهنى لمواليد برج الدلو والتعامل بحكمة شديدة يعتبر احدى الضروريات خلال هذه الفترة ، و لا تتهرب من المسئوليات التى كلفت بها مؤخرا .
على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى بهذه المرحلة أنت عاطفى ورومانسى بنسبة كبيرة ، ومن المؤكد أن تشهد العلاقة مع شريك حياتك حالة من التطور و الازدهار شديدين.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الدلو اعلم أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإتباع نظام غذائى سيحسن حالتك الصحية بنسبة كبيرة والتى اهملتها بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة .
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو انك ستقابل احدى الاشخاص الذى سيعرض عليك مشاركته فى مشروع ضخم و قبل ان تعلن موافقتك عليك ان تفكر جيدا و تدرس المشروع من شتى الجوانب .
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