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برج الثور حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

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برج الثور حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016 برج الثور حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

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برج الثور على الصعيد المهنى..

لا تنزعج كثيراً من العقبات التى ستواجهك فى عملك اليوم، فاليوم ملئ بالطاقة السلبية وعليك التحكم فى اعصابك حتى تمر من هذا اليوم بسلام ودون أن تتكبد خسائر كبيرة.

 

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

لا تقبل أن اتخاذ أى خطوات فى علاقتك بالحبيب اليوم، فالمشاكل القديمة بينكما لم تحل بعد حاول أن تكون اكثر اتزاناً فى تعاملك مع الحبيب ولا تندفع وراء عصبيتك هذه الفترة.

 

على الصعيد الصحى ..

إن كنت من محبى السكريات فعليك تقنين النسب التى تتناولها حتى لا تجد نفسك عرضى لمرض السكرى وتعانى من عدد من المشكلات أهمها تسوس الأسنان و اضطرابات المعدة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة مزاجية سيئة فالطاقة السلبية تسيطر عليه الفترة الحالية، ولا تتعجل فى أتخاذ أية قرارات مصيرية هذه الفترة واكتفى بالعزلة حتى تعود لاستقرارك النفسى.

 

 


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مصر 365

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