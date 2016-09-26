برج الحمل حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

برج الحمل على الصعيد المهنى..

الأمور تتضح لك اليوم، وتكتشف حقيقة الأشخاص بعدما تسقط الأقنعة، فالواقع المهنى ملئ بالصدمات لكن كيفية استقبالك لها ستحدد مستقبلك المهنى، ولا تتخلى عن مرونتك المعهودة فهى ستكون السر فى نجاحك اليوم.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

مكالمة من شخص غريب تثير داخلك الشكوك، وتفتح من ذهنك مجال التفكير فى أشخاص قدامى ربطتك بهم علاقات صداقة لكنها انتهت بمواقف مزعجة، لا تهتم لهذه الأمور وأكمل يومك بحيوية ونشاط.

على الصعيد الصحى..

بالرغم من حرصك الدائم على حالتك الصحية، إلا أن الإرهاق سيجبرك على الحصول على قسط كبير من الراحة فى الفترة القادمة، وعليك بزيادة ساعات نومك إلى 8 ساعات حتى تستعيد عافيتك.

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش حالة من حالات الإرهاق النفسى والبدنى بسبب توترات العمل والمشاكل الشخصية، ويحتاج مولود الحمل إلى السفر مع الأصدقاء والعودة إلى صفائه الذهنى.