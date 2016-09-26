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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016 برج العذراء حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهنى

كنت تنجذب بشكل طبيعى إلى القوة والسلطة، ولكن عليك التعامل مع الأمور المتعلقة بالعمل بعقل مفتوح، وذلك سيجعلك أفضل بكثير مع الجميع فى مجال العمل.

 

على الصعيد العاطفى

تشهد يوم مثالى من الناحية العاطفية، فأنت بحاجة لاتخاذ الخطوة الأولى للتقرب من الشريك والتخلى عن بعض الكبرياء.

 

على الصعيد الصحى

لا تنسى استخلاص المتعة من إنجازاتك، فتحتاج إلى إعداد استبيان لنفسك بكل ما يسعدك لتقوم بتنفيذه.

 

توقعات علماء الأبراج

رغم تمتعك بطاقة إيجابية اليوم إلا أنك تقدم مشورة غير مرغوب فيها فرأيك لن يتم استقباله بالترحيب، كما أنك تنغمس فى تدليل نفسك، ولكن عليك الانتباه لتصرفاتك  حتى لا يتم إساءة نواياك الحسنة.

 


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مصر 365

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