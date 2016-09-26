برج العقرب حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

يمكن لأى خطأ فى العمل أن يغتفر أو يتم تداركه إلا التورط فى علاقة عاطفية مع أحد زملاء العمل لذلك استبعد تمامًا اية أفكار عن الارتباط أو الحب والرومانسية فى العمل وتحكم فى مشاعرك أكثر فالخسائر ستكون فادحة.

على الصعيد العاطفي:

حان الوقت لتجاوز الماضى والتعافى من تجاربك القديمة والنظر فى إمكانية البدء من جديد ونسيان ما مضى، ركز فى هذه الفترة على أن تعيش تجارب جيدة وعلى تكوين علاقات تساهم فى انعاش حياتك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

احترس من الرياضات الجماعية هذه الأيام فأنت أمام فرصة قوية لالتقاط العدوى، انتبه لصحتك وخذ كل الاحتياطات اللازمة عند استخدام معدات الرياضة فى الجيم كى لا تنقلب فائدتها إلى ضرر.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

أقصر طريق وأفضل حل للتخلص من مخاوفك الكبيرة هو أن تواجهها أو تتحدث عنها بكل صراحة ووضوح مع المحيطين بك ربما اصبح بامكانك أن تضع يدك على الحل.