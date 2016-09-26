برج الميزان حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

من المتوقع أن تحقق نجاحًا على الصعيد المهنى من خلال ابرام اتفاق أو تعاقد جيد مع عميل ثقيل مما يمنحك مكانة متميزة فى عملك ويجعلك تنال رضا رؤسائك ف يالعمل ولكن هذا قد يثير حسد الزملاء أيضًا وهو ما يجب أن تضعه فى حسبانك.

على الصعيد العاطفي:

قد يصدمك شريكك العاطفى ببعض المشاعر الغريبة لديه والطلبات التى تراها غير منطقية ولا تفهم لها سببًا ويصارحك أيضًا بما لديه من مخاوف لا تعرف مصدرها ولكن ما يجب أن تعرفه فقط هو أنه يجب أن تطمئنه إذا كنت مهتما باستمرار هذه العلاقة وأنه عليك أن تقدر شجاعته وصراحته معك.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

تعانى فى الفترة الأخيرة من تدهور طفيف فى حالتك الصحية وصداع مستمر يجعلك تفقد تركيزك ويجعلك أكثر عصبية وسريع الانفعال حاول أن تبحث عن السبب ولا تستهن به وافحص نفسك لدى طبيب جيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

تتمتع بقدرة جيدة على التحليل والحكم على الأمور بموضوعية وهى القدرة التى تصبح جلية اليوم وتجعلك محل ثقة الكثير من الناس الذين يلجأون إليك للفصل فى مشاكلهم والقضايا المتشابكة التى يمرون بها..