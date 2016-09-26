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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 26 سبتمبر 2016

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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 26 سبتمبر 2016 حظك اليوم برج الجدى الاثنين 26 سبتمبر 2016

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برج الجدى على الصعيد المهني:

الاكتفاء بتنفيذ عدد قليل من الأفكار التى تفيدك فى العمل، أفضل من البحث عن عدد كبير جداص من الأفكار وطرحها على رؤسائك دون تنفيذ، الكيف أهم الكم فى كثير من الأحيان، والقدرة على تنفيذ الفكرة بشكل جيد ربما تكون أهم من الفكرة ذاتها، فالخطأ فى التنفيذ من الممكن أن يفقد الفكرة قيمتها، ويجعلها تبدو تقليدية أو غير مفهومة.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

الإحساس بالندم على أشياء تعتبرها ذات قيمة، ربما يكون خاطئ إن أدركت حقيقة هذه الأشياء، ربما يكون شعور الفقد فى حد ذاته صعب، لكن الصحوة التى تأتى بعد تأمل تبرز أهم ما فى المشكلات سواء كانت من قبل أشخاص أو بسبب أشياء بعينها، حاول أن تنحى مشاعرك جانباً وتستخدم العقل فى هذه المواقف.

 

برج الجدى على الصعيد الصحى:

وعكة صحية تؤثر عليك فترة ليست بقليلة، بسبب تغير الحوال الجوية والإفراط فى تناول الحلويات و الأطعمة التى تحتوى على نسبة دهون عالية خاصة قبل النوم مباشرة، تتسبب فى مشكلات كثيرة فى المعدة، حاول أن تلتزم بتعليمات الطبيب حتى لا تتفاقم المشكلات.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته بشكل عام، خاصة أن هناك حالة من الارتباك الفكرى والعاطفى تسيطر عليهن تظهر واضحة فى الأفكار التى يطرحها فى محيط العمل دون تنفيذ، و عدم القدرة على اتخاذ قرارات واضحة فى كثير من المشكلات الشخصية.


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مصر 365

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