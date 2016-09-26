برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

الأوضاع اليوم شديدة التوتر، ومشاكلك الشخصية تجبرك على عدم التركيز فى العمل، كلمات حادة تستخدمها بكثرة اليوم و تواجه مواقف شديدة التعقيد، لكنك ستكون بخير لكن التحكم فى النفس ضرورى اليوم.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..

لا تبحث عن حل لمشكلتك مع شريك حياتك، فالأمور بينكما وصلت إلى نهايتها، خذ قراراك ولا تفكر كثيراً فى العواقب فلن يكون الأمر أسوأ مما هو عليه الآن.

على الصعيد الصحى ..

تعطى نصائح طبية مميز، لكنك لا تعمل بها الأمر الذى يجعل الكثيرون ينظرون إليك بشكل متناقض، فعليك السيطرة على نفسك أولاً والاهتمام بحالتك الصحية ثم توجيه نصائح للآخرين.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش حالة من حالات الشرود الذهنى بسبب تراكم المشاكل الأسرية عليه، الأمر الذى ينعكس على ادائه المهنى ويضعه فى عدد من المواقف المحرجة التى لن يجد لها مخرج اليوم.