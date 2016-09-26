برج السرطان حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

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برج السرطان على الصعيد المهني:
حياتك المهنية تستير فى هدوء واستقرار ملحوظ ، ولا تتردد هذه الفترة فى عرض المزيد من الافكار المبتكرة على مديريك .
على الصعيد العاطفي:
حان الوقت لتدليل شريكك فهو يسعى لإرضائك بطرق عديدة ، أكسر روتين علاقتكما العاطفية و ادعوة للسفر بأحدى الأماكن الهادئة او لسهرة صاخبة تغير حالتكما المزاجية .
برج السرطان على الصعيد الصحي:
لمواليد برج السرطان قد تضطر للخضوع لفحص طبى لا تتردد فى سرعة اجرائها كون حالتك الصحية تستدعى ذلك .
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أنك قد تبدأ اليوم مع بعض الارتباك لكنك قادر على تخطى هذا التوتر ، حاول أن تسعى للترفيه من خلال مقابلة احدى الاصدقاء القدمى .
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