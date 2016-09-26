برج السرطان حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

حياتك المهنية تستير فى هدوء واستقرار ملحوظ ، ولا تتردد هذه الفترة فى عرض المزيد من الافكار المبتكرة على مديريك .

على الصعيد العاطفي:

حان الوقت لتدليل شريكك فهو يسعى لإرضائك بطرق عديدة ، أكسر روتين علاقتكما العاطفية و ادعوة للسفر بأحدى الأماكن الهادئة او لسهرة صاخبة تغير حالتكما المزاجية .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان قد تضطر للخضوع لفحص طبى لا تتردد فى سرعة اجرائها كون حالتك الصحية تستدعى ذلك .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أنك قد تبدأ اليوم مع بعض الارتباك لكنك قادر على تخطى هذا التوتر ، حاول أن تسعى للترفيه من خلال مقابلة احدى الاصدقاء القدمى .