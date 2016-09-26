"إعلام القناة" ينظم ندوة حول "التنمية بالمشاركة" الأربعاء المقبل

قالت عواطف أندراوس مدير المجمع الإعلامى بالإسماعيلية، إن مؤسسة تكامل لاستدامة التنمية، تنظم بالتعاون مع الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء الأربعاء المقبل، ورشة عمل تحت عنوان التنمية بالمشاركة.

ومن المقرر أن يحضر الندوة ممثلو أعضاء مجلس النواب عن محافظات مدن القناة وجنوب وشمال سيناء والشرقية ودمياط، ومن مؤسسة تكامل لاستدامة التنمية الدكتور خالد عبد الحليم رئيس مجلس الأمناء وشكر حسين نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور ناجى الشهاوى رئيس الدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء ورشاد عطية مدير عام إعلام القناة وبمشاركة الإعلاميين من وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمطبوعات والإلكترونية والاتصال المباشر ومنظمات المجتمع المدني

وأضافت أندراوس، أن اللقاء يعرض مقتطفات من فصول دليل المشاركة بالتنمية وتسليط الضوء على أهمية المشاركة بالتنمية 20 - 30 والتعرف على متطلبات رفع كفاءة العاملين فى مجال التنمية وتبادل الخبرات وخلق قناعة بأهمية المشاركة من خلال الحوار والتعرف على أدوات التنمية وكيفية تحقيقها ونشر مفاهيم التنمية بالمشاركة لتحقيق الاستدامة.