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إنهاء إضراب عمال كتان طنطا بعد الاستجابة لمطالبهم

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إنهاء إضراب عمال كتان طنطا بعد الاستجابة لمطالبهم إنهاء إضراب عمال كتان طنطا بعد الاستجابة لمطالبهم

>الغربية – مصطفى عادل

أنهى عمال شركة كتان طنطا بمحافظة الغربية إضرابهم وذلك بعد الاستجابة لمطالبهم.

 

كان خالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الغربية قد شكل لجنة برئاسته لبحث مشاكل ومطالب عمال الشركة ضمت أحمد القللى مدير منطقة طنطا، فتحى التلاوى مدير مكتب تفتيش عمل مركز طنطا والسيد نوير مسئول علاقات العمل، وتم التوصل إلى زيادة أساسى الأجر من 345 إلى 345 جنيها، زيادة بدل الوجبة من 200 لـ300 جنيه، وصرف حافز المثبتين اعتبارا من شهر يوليو وزيادة حافز العاملين المؤقتين إلى 250 جنيها للجميع حتى 31 أكتوبر وصرف مرتبات وحافز شهر أكتوبر على ماتم الاتفاق عليه.

 

كما تم الاتفاق على أن تقوم القوى العاملة بعمل عقود مفتوحة "غير محددة" لجميع العاملين اعتبارا من نوفمبر القادم، على أن ينص على تطبيق لائحة نظام العاملين على كل العقود ومنها لائحة الحوافز.


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