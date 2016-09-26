مؤمن سليمان: تغيير باسم أمام الوداد نقطة فارقة في حياتي

وصف مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الزمالك تغيير باسم مرسي أمام الوداد الرياضي المغربي بـ"أفضل قرار فعلته في حياتي".

الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد بمجموع 6-5 في المواجهتين. انتصار في الذهاب 4-0 وخسارة في الإياب 5-2. (طالع التفاصيل)

وكان باسم مرسي قد أبدى غضبا عقب استبداله ودخول أيمن حفني بدلا منه مع نهاية المباراة والنتيجة تشير لخسارة فريقه 5-1 قبل أن يسجل ستانلي أوهاويتشي الهدف الثاني. (شاهد اللقطة)

وقال مؤمن سليمان: "تغيير باسم مرسي نقطة فارقة في مسيرتي، بل في حياتي بالكامل".

وأوضح في تصريحات عبر قناة العاصمة الجديدة "القرار نجح بنسبة ألف%. كان القرار الأفضل في حياتي ولم يكن ليفعله أي مدرب أخر".

وأضاف "باسم مرسي نجم مصر ويُسجل دائما الأهداف ولعب مباراة جيدة، فكيف يخرج؟ لن يكن أي أحد ليفعل ذلك ولكنني فعلت ذلك ونجحت بسبب مساحات دفاع الوداد".

وتابع "ظهرت المساحات بشدة في خط دفاع الوداد ورأيت أن طريقة لعب باسم والتي تعتمد على العرضيات بشكل أكبر لن تكون مناسبة في تلك الفترة على عكس ستانلي".

وأردف "أشركت أيمن حفني من أجل أن ينجح في الوقوف بالكرة والتمرير بشكل صحيح خلف خط دفاع الوداد مع المساحات المتوفرة. لينطلق ستانلي الأسرع من باسم ويستغل ذلك".

وأكمل "وبالفعل تم ذلك بنجاح. ولا أصدق النقد من العديد من الأشخاص بخصوص تغيير باسم. هو أفضل ما فعلته في حياتي".

وأتم "سأفعل دائما ما أراه صحيحا مهما كان أسم اللاعب. سأفعل ما أراه مفيدا للزمالك".