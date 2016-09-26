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مدرب الزمالك يكشف: معلومة خطيرة عن لقاء صن داونز

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مدرب الزمالك يكشف: معلومة خطيرة عن لقاء صن داونز مدرب الزمالك يكشف: معلومة خطيرة عن لقاء صن داونز

كشف مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الزمالك "معلومة خطيرة" مثل ما وصفها في حديثه عن العدد الذي سيسافر في البداية إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز وهم "7 لاعبين فقط".

الاتحاد الإفريقي حدد يوم 14 من شهر أكتوبر المقبل موعدا لمباراة الذهاب المقرر إقامتها على ملعب ميمولودي صن داونز في جنوب إفريقيا، فيما حدد يوم 21 من الشهر ذاته موعدا لمباراة الإياب في .

ويعد ميعاد المباراتين موعدا مبدأيا من قبل الاتحاد الإفريقي، إذ يحق للفريقين تحديد الميعاد المناسب لهم لكل مباراة بين أيام 14 أو 15 أو 16 لمباراة الذهاب، و21 أو 22 أو 22 لمباراة الإياب. (طالع التفاصيل)

وقال مؤمن سليمان: "سأتحدث هنا عن معلومة خطيرة جدا بخصوص لقاء صن داونز في جنوب إفريقيا".

وأضاف في تصريحات عبر قناة العاصمة الجديدة "بعثة الزمالك ستتكون من 7 لاعبين فقط. سأسافر رفقة 7 لاعبين فقط من الفريق".

وأوضح "المجموعة التي ستنضم إلى منتخب مصر وستسافر مع بعثة إلى الكونجو ستغادر مباشرة من الكونجو إلى جنوب إفريقيا. لن يعودوا إلى القاهرة أولا".

وأتم "الظروف الصعبة من كل الجوانب منذ بداية مشوارنا في البطولة".

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