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كرة صالات - مصر تودع المونديال بخماسية أرجنتينية

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كرة صالات - مصر تودع المونديال بخماسية أرجنتينية كرة صالات - مصر تودع المونديال بخماسية أرجنتينية

خسر منتخب مصر لكرة الصالات بخماسية مقابل لاشيء أمام الأرجنتين في ربع نهائي مونديال كرة الصالات المقام في كولومبيا.

المصري وصل إلى ربع النهائي عقب فوزه الدرامي على إيطاليا 4-3.

بينما منتخب الأرجنتين نجح في الفوز على أوكرانيا بهدف مقابل لاشيء في الوقت الإضافي.

قبل أن يسقط المنتخب المصري بخماسية ثقيلة أمام الأرجنتين ولم ينجح في هز شباك منتخب التانجو.

أهداف الأرجنتين جاءت عن طريق بابلو تابورد و داميان ستازوني في الشوط الأول.

قبل أن يُسجل الثلاثي بابلو باسيلي و كوزولينو لياندرو خيراردو باتيستوني أهداف التانجو في الشوط الثاني.

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