أستاذ قلب: توسيع الشرايين المغذية للمخ يمنع الجلطات

أكد الدكتور حمدى سليمان، استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، رئيس وحدة قسطرة الشرايين التداخلية بمعهد القلب، أن توسيع الشرايين السباتية المغذية للمخ عن طريق وضع دعامة خاصة تمنع وصول الجلطات من ضيق الشريان إلى المخ، مع تركيب فلتر خاص داخل الشريان، يمنع وصول الجلطات متناهية الصغر إلى المخ.

وقال الدكتور حمدى سليمان إن هذه الطريقة لتفادى الجلطات الدماغية، ومنع أسباب الشلل النصفى فى كثير من مرضى ارتفاع ضغط الدم، والشرايين التاجية، وتصلب الشرايين، وهذه العملية تتم عن طريق القسطرة التداخلية خلال الشرايين، وذلك لتجنب اجراء جراحة لفتح الشريان السباتى، وإزالة الجلطة المتراكمة على جدار الشريان عن طريق الجراحة. وأوضح أن هذه الطريقة لها مضاعفات يمكن تجنبها عن طريق القسطرة التداخلية.