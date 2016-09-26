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جرح 4 أشخاص في إطلاق للرصاص من دراجة نارية في السويد

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جرح 4 أشخاص في إطلاق للرصاص من دراجة نارية في السويد جرح 4 أشخاص في إطلاق للرصاص من دراجة نارية في السويد

أرشيفية

أعلن متحدث باسم الشرطة السويدية، أن أربعة أشخاص أصيبوا، اليوم الأحد، بجراح إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم، وفروا هاربين بدراجة نارية.

ونقلت إيه بي سي نيوز الأمريكية عن المتحدث قوله “إن الحادث وقع في ضاحية جنوب مدينة مالمو – ثالث أكبر المدن السويدية – خلال مطاردة راكبي الدراجة النارية لإحدى السيارات”.

وأضاف أن الجناة تمكنوا من الفرار من موقع الحادث، فيما لم تتوافر أية تقارير عن حالة الضحايا الصحية أو دوافع ارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أن الشرطة بدأت التحقيقات فى الحادث بوصفه شروعا فى القتل.

أ ش أ

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