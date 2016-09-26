سامح شكري يتواصل مع «تمويل الإسكان» للحصول على شقق سكنية للمحامين

تواصل سامح عاشور نقيب المحامين، مع مسئولي صندوق تمويل الإسكان العقاري بخصوص محامي القاهرة، والمحافظات التي لا تمتلك ظهير صحراوي للحصول على شقق سكنية ضمن مشاريع الصندوق.

وقال ماجد حنا عضو مجلس النقابة، إنه عقب اتصال “عاشور” بالجهات المعنية، تم تخصيص شقق سكنية لمحامي القاهرة بمدينة بدر، أسوة بزملائهم الذين شملهم القرار الأول والذي تضمن احدى عشر مدينة سكنية هي برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وتوشكى الجديدة، والعلميين الجديدة، و6 أكتوبر.

وأضاف “حنا” عبر صفحته على “الفيس بوك” : “أما بالنسبة للمحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي وبالتالي لا يوجد بها مدن جديده أفاد مسئولي الصندوق أن هناك مذكرة أمام الوزير للموافقة على التخصيص للمحافظة في أقرب المدن التي بها اسكان اجتماعي”.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة، عقب وصول الخطاب الرسمي من صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي للنقابة.