تقرير في الجول - علاقة بوركينا فاسو والكونجو بما يحدث للاعبي الزمالك في نهائي إفريقيا

ضيق الوقت بين مباراة منتخب مصر ضد الكونجو في تصفيات كأس العالم 2018 ومباراة الزمالك الأولى ضد ميمولودي صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا جعل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء يتقدم بطلب غريب لجهاز الفراعنة.

مرتضى يستأذن كوبر عدم سفر لاعبي الزمالك التسعة للكونجو

ويأتي طلب مرتضى في ظل استعداد الزمالك لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والموعد المبدئي للنهائي سيكون يوم 14 أكتوبر.

يرتبط موعد نهائي ذهاب دوري أبطال إفريقيا في منتصف أكتوبر بكونه يأتي بعد أيام قليلة من افتتاح مشوار مصر في تصفيات المونديال بلقاء الكونجو في برزافيل يوم 9 أكتوبر المقبل.

علاقة بوركينا فاسو والكونجو بالأمر؟

فقد اختار المنتخب الكونجولي يوم التاسع من أكتوبر لملاقاة مصر، وهو اليوم الأخير في أسبوع التوقف الدولي بين 7 و8 و9 أكتوبر المتاحين للمباراة.

في الوقت نفسه، اختار منتخب بوركينا فاسو الذي يستضيف جنوب إفريقيا في الجولة الافتتاحية لتصفيات المونديال يوم الثامن من أكتوبر للمباراة، أي قبل موعد نهائي دوري الأبطال بستة أيام.

علما بأن صن داونز يضم خمسة لاعبين في صفوف منتخب الأولاد، فضلا عن دينيس أونيانجو حارس منتخب أوغندا الذي يلعب ضد غانا يوم 7 أكتوبر.

كما أن خاما بيليت نجم زيمبابوي وأنتوني لافور مهاجم ليبيريا قد يلعبان مباريات ودية مع منتخبي بلادهما في الفترة نفسها لعدم التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال.

أما الزمالك فقد يصل عدد لاعبيه في منتخب مصر إلى تسعة، بعد أن أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر القائمة المبدئية لمباراة الكونجو.

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ويسافر المنتخب للكونجو بطائرة خاصة، وهي الخطوة التي وصفها مصدر بجهاز منتخب مصر لـFilGoal.com بأنها اتخذت لإراحة لاعبي الزمالك قبل ذهاب النهائي في المقام الأول.

وتأهل نادي الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 14 عاما بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 6 مقابل 5 في مجموع المباراتين، بعد الفوز ذهابا برباعية والخسارة إيابا بخمسة أهداف مقابل هدفين. (طالع التفاصيل)

فيما تأهل ميمولودي صن داونز للمباراة النهائية بعدما تخطى عقبة زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 3/2 في مجموع المباراتين بعد الخسارة ذهابا في زامبيا بهدفين مقابل هدف، والفوز إيابا بهدفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر نفسه في مصر.

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