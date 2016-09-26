استراحة ربع نهائي مونديال كرة الصالات - مصر 0-2 الأرجنتين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة الصالات بين مصر والأرجنتين.
المنتخب المصري وصل إلى ربع النهائي عقب فوزه الدرامي على إيطاليا 4-3.
بينما منتخب الأرجنتين نجح في الفوز على أوكرانيا بهدف مقابل لاشيء في الوقت الإضافي.
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** نهاية الشوط الأول.. الأرجنتين 2-0 مصر
إبراهيم إيكا يهدر انفرادا صريحا لمصر أمام الأرجنتين.
** الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين عن طريق داميان ستازوني.
** الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين عن طريق بابلو تابورد.
** وقت مستقطع بعد مرور 12 دقيقة من الشوط الأول
** بعد 10 دقائق.. مصر 0-0 الأ{جنتين
** مرور 9 دقائق من المباراة.. مصر تبدأ بالدخول في أجواء المباراة.
** عدد التسديدات على المرمى.. الأرجنتين 9 ومصر 2
** مصر 0-0 الأرجنتين
** مرور 5 دقائق من الشوط الأول.. فرصة خطيرة جدا من الجانب الأرجنتيني ولكن تمر بسلام على مصر.
** مرور 3 دقائق من الشوط الأول.. التعادل السلبي مازال مستمرا وضغط من التانجو
** مصر 0-0 الأرجنتين
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة