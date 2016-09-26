استراحة ربع نهائي مونديال كرة الصالات - مصر 0-2 الأرجنتين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة الصالات بين مصر والأرجنتين.

المنتخب المصري وصل إلى ربع النهائي عقب فوزه الدرامي على إيطاليا 4-3.

بينما منتخب الأرجنتين نجح في الفوز على أوكرانيا بهدف مقابل لاشيء في الوقت الإضافي.

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** نهاية الشوط الأول.. الأرجنتين 2-0 مصر

إبراهيم إيكا يهدر انفرادا صريحا لمصر أمام الأرجنتين.

** الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين عن طريق داميان ستازوني.

** الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين عن طريق بابلو تابورد.

** وقت مستقطع بعد مرور 12 دقيقة من الشوط الأول

** بعد 10 دقائق.. مصر 0-0 الأ{جنتين

** مرور 9 دقائق من المباراة.. مصر تبدأ بالدخول في أجواء المباراة.

** عدد التسديدات على المرمى.. الأرجنتين 9 ومصر 2

** مصر 0-0 الأرجنتين

** مرور 5 دقائق من الشوط الأول.. فرصة خطيرة جدا من الجانب الأرجنتيني ولكن تمر بسلام على مصر.

** مرور 3 دقائق من الشوط الأول.. التعادل السلبي مازال مستمرا وضغط من التانجو

** مصر 0-0 الأرجنتين

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة