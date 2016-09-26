انتشال قذيفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية عبر «أنثى دب» في بولندا

انتشلت أنثى دب في حديقة للحيوانات بمدينة بوزنان البولندية، قذيفة غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وفقًا لمتحدثة باسم الحديقة.

ونقل المركز الثقافي البولندي في مدينة كالينينغراد الروسية، الأحد 25 سبتمبر، عن المتحدثة قولها إن أنثى الدب المسماة “إيفكا”، انتشلت القذيفة من مدفع مورتر، عندما كانت تنكش التراب داخل أراضي بيتها في الحديقة، وذكرت أن عاملي الحديقة نجحوا في شغلها عن القذيفة بواسطة أطعمتها المحبوبة، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وأوضحت أن “إيفكا” كانت موجودة داخل بيت منفرد، ما أمكن خبراء تفكيك الألغام من دخوله ونقل القذيفة منه إلى مكان آمن.

وأضافت أن الأراضي المحيطة ببيوت الدببة والنمور بقيت مغلقة عدة ساعات، وقام خبراء تفكيك الألغام بفحص المنطقة مستخدمين أجهزة ومعدات خاصة.

وبحسب المتحدثة، فإن إدارة حديقة الحيوانات تنوي التوجه بطلب إلى الخبراء أن يفحصوا سائر أراضي الحديقة بهدف التأكد من عدم وجود قذائف أو مخلفات خطيرة أخرى في المنطقة التي شهدت معارك طاحنة إبان الحرب العالمية الثانية.