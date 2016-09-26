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10 مميزات يحصل عليها الجسم بعد 30 دقيقة رياضة

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10 مميزات يحصل عليها الجسم بعد 30 دقيقة رياضة 10 مميزات يحصل عليها الجسم بعد 30 دقيقة رياضة

>كتبت رانيا سعد الدين

ذكرت دارسة حديثة صادرة من جامعة "كوبنهاجن" بالدنمارك أن الأشخاص الذين يقومون بالتمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً هم أفضل حال من غيرهم سواء الذين لا يقومون بالتمارين على الإطلاق أو الذين يضاعفون هذه المدة، وحسب موقع "realsimple" فقد نشرت المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، 10 مميزات يحصل عليها الجسم بعد ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة:

 

1-  فقدان ملحوظ للوزن الزائد بعد 10 أيام من الاستمرار على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة.

2-  يكسب الجسم طاقة مضاعفة بسبب تنشيط العضلات وإكسابها مرونة وحيوية.

3-   توازن نسبة الإنسولين فى الدم مما يساعد بشكل كبير على علاج مرضى السكر.

4-  ممارسة الرياضة يساعد على علاج التوتر والضغوط العصبية بسبب إطلاق الجسم لهرمونات السعادة بشكل أكبر.

5- الحرص على ممارسة الرياضة 30 دقيقة يومياً يرفع مناعة الجسم ويجعله قادرا على مواجهة الأمراض المعدية.

6-  ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة قادرة على قتل الخلايا السرطانية، وتساعد على الامتثال للشفاء خاصة لمريضات سرطان الثدى.

7-  ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة فى الهواء الطلق، سواء مشى أو سباحة، يساعد التخلص من الطاقة السلبية بعد يوم عمل طويل.

8- الرياضة لمدة 30 دقيقة تعمل على نحت الجسم وتقليل حجم الخصر وتقوية عضلات البطن.

9-  ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة تساعد على الحفاظ على سلامة العظام.

10- الرياضة تجبر الجسم على إفراز أكبر قدر من العرق، مما يساعد على تنشيط الجهاز الليفاوى الذى يساعد الجسم على القيام بجميع وظائفه بكفاءة عالية.


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