في رسالة مؤثرة من السقا لوالده الراحل: أشوفك قريب!!

رغم مرور ست سنوات على رحيله، ، كتب النجم أحمد السقا تدوينة مليئة بالشجن والحزن بذكرى رحيل والده المخرج الكبير صلاح السقا، عبر حسابه الموثق بموقع الفيس بوك، طلب فيها من كل جمهوره الدعاء للفقيد بالرحمة، كما تمنى أن يراه قريباً!!

السقا نشر صورة مرسومة بالأبيض والأسود من وحي آخر حفل تكريم حضره مع والده بمسرح العرائس وعلق عليها قائلا: "تمر غداً الذكرى السنويه السادسه لابويا الله يرحمه...ارجوووووكم...الفاتحه والدعاء بالرحمه له ولامواتنا جميعا... وحشتنى اوى يا ابو صلاح....اشوفك قريب....احمد صلاح السقا".

جمهور السقا تجاوب بحزن مع التدوينة معبراً عن مشاعر بأكثر من 30 ألف قلب أحمر ووجه يبكي، و4000 تعليق تضمنت الدعاء للراحل الكبير مخرج الأوبريت الشهير للعرائس "الليلة الكبيرة"، كما تضمنت الدعاء للفنان الشاب بطول العمر والصحة.