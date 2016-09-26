بسرية تامة... فايز المالكي يصور برنامج جديد في مصر

في سرية تامة، وبعيداً عن أعين الإعلام وحتى حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، يصور الفنان الكوميدي السعودي فايز المالكي برنامج تلفزيوني جديد في مصر.

وأكدت مصادرنا أن برنامج فايز الجديد سيكون مفاجأة لجمهوره، كما أنه يعد جديد من نوعه في العالم العربي، فيما سيتم عرض البرنامج قريباً على أحد المحطات الفضائية.

وأشارت مصادر "سيدتي نت" إلى أن البرنامج يحمل أفكاراً وفقرات مبتكرة ومختلفة تماماً عن البرامج التي قدمها من قبل، ويستعين خلاله بطاقم تقني وفني من مصر، حيث لم يشارك معه الطاقم الفني الذي قدم معهم برنامجه السابق "ألو فايز".

ويعد البرنامج تعويضاً لغياب الفنان فايز المالكي درامياً للعام الثاني على التوالي، وكانت أخر أعمال المالكي الدرامية منذ أكثر من عامين في رمضان 2014 من خلال مسلسل "خميس بن جمعة" الذي عرض على شاشة روتانا خليجية.

وهذه ليست التجربة الأولى للفنان الكوميدي فايز المالكي في تقديم البرامج التلفزيونية، حيث سبق له المشاركة في تقديم العديد من البرامج، ومنها برنامج "CBM" على شاشة MBC، وبرنامج "الليلة مع فايز" الذي صوره بالقاهرة وعرض على قناة دبي، بجانب برنامج المسابقات "ألو فايز" الذي قدمه فايز على شاشة mbc في رمضان 2015.