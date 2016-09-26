أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بسرية تامة... فايز المالكي يصور برنامج جديد في مصر

Google+ Print

الأحد 25-09-2016 20:01

في سرية تامة، وبعيداً عن أعين الإعلام وحتى حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، يصور الفنان الكوميدي السعودي فايز المالكي برنامج تلفزيوني جديد في .

وأكدت مصادرنا أن برنامج فايز الجديد سيكون مفاجأة لجمهوره، كما أنه يعد جديد من نوعه في العالم العربي، فيما سيتم عرض البرنامج قريباً على أحد المحطات الفضائية.
وأشارت مصادر "سيدتي نت" إلى أن البرنامج يحمل أفكاراً وفقرات مبتكرة ومختلفة تماماً عن البرامج التي قدمها من قبل، ويستعين خلاله بطاقم تقني وفني من مصر، حيث لم يشارك معه الطاقم الفني الذي قدم معهم برنامجه السابق "ألو فايز".
ويعد البرنامج تعويضاً لغياب الفنان فايز المالكي درامياً للعام الثاني على التوالي، وكانت أخر أعمال المالكي الدرامية منذ أكثر من عامين في رمضان 2014 من خلال مسلسل "خميس بن جمعة" الذي عرض على شاشة روتانا خليجية.
وهذه ليست التجربة الأولى للفنان الكوميدي فايز المالكي في تقديم البرامج التلفزيونية، حيث سبق له المشاركة في تقديم العديد من البرامج، ومنها برنامج "CBM" على شاشة MBC، وبرنامج "الليلة مع فايز" الذي صوره بالقاهرة وعرض على قناة دبي، بجانب برنامج المسابقات "ألو فايز" الذي قدمه فايز على شاشة mbc في رمضان 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب