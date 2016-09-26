أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عبادي الجوهر يكشف سر إعجاب ميساء مغربي بـ "عوده"

Google+ Print
عبادي الجوهر يكشف سر إعجاب ميساء مغربي بـ "عوده" عبادي الجوهر يكشف سر إعجاب ميساء مغربي بـ "عوده"

الأحد 25-09-2016 20:08

بعد فترة صمت طويلة، كشف الفنان عبادي الجوهر سر اللقطة التي جمعته بالفنانة ميساء مغربي في برنامج "تارتاتا"، التي وضع يده فيها على طرف "شاربه" عندما قالت له ميساء، التي كانت تقدم البرنامج: "العود هذا شكله يجنن".

وقال عبادي: "عندما رأيت اللقطة في يوتيوب وقد تجاوز عدد مشاهديها مليوني شخص استغربت من ذلك، خصوصاً أن بعضهم فهم الموضوع بصورة خاطئة". وأضاف: "من طبيعتي إذا فكرت أن أضع يدي على شنبي". وبيَّن عبادي أن "عوده" كان غريب الشكل، حيث إنه معمول من ظهر السلحفاة، وعليه "قشر الذهب"، ويبدو لامعاً.

وأوضح عبادي في حديثه للزميلة سارة الدندراوي في برنامج "كلام في الفن"، أنه أثناء ظهوره في برنامج سابق، وبطريقة ما استطاعوا الحصول على عوده، وعندما قالت له ميساء مغربي: "إن عودك يجنن"، خشي أن يتكرر الأمر نفسه، متسائلاً : لا أدري سبب تفسير الناس وإعجابهم بـ "اللقطة" الشهيرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي