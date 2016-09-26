عبادي الجوهر يكشف سر إعجاب ميساء مغربي بـ "عوده"

بعد فترة صمت طويلة، كشف الفنان عبادي الجوهر سر اللقطة التي جمعته بالفنانة ميساء مغربي في برنامج "تارتاتا"، التي وضع يده فيها على طرف "شاربه" عندما قالت له ميساء، التي كانت تقدم البرنامج: "العود هذا شكله يجنن".

وقال عبادي: "عندما رأيت اللقطة في يوتيوب وقد تجاوز عدد مشاهديها مليوني شخص استغربت من ذلك، خصوصاً أن بعضهم فهم الموضوع بصورة خاطئة". وأضاف: "من طبيعتي إذا فكرت أن أضع يدي على شنبي". وبيَّن عبادي أن "عوده" كان غريب الشكل، حيث إنه معمول من ظهر السلحفاة، وعليه "قشر الذهب"، ويبدو لامعاً.

وأوضح عبادي في حديثه للزميلة سارة الدندراوي في برنامج "كلام في الفن"، أنه أثناء ظهوره في برنامج سابق، وبطريقة ما استطاعوا الحصول على عوده، وعندما قالت له ميساء مغربي: "إن عودك يجنن"، خشي أن يتكرر الأمر نفسه، متسائلاً : لا أدري سبب تفسير الناس وإعجابهم بـ "اللقطة" الشهيرة".