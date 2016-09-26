إنفراد.. إنفصال العيسى والسدحان فنياً

أفادت مصادرنا أن الفنان محمد العيسى دخل في خلاف مع الفنان عبدالله السدحان مؤخراً، بعد أن شكلاً ثنائياً فنياً كوميدياً في عدة أعمال درامية خلال السنوات الأخيرة، حيث قدما معاً وفي ثلاثة مواسم رمضانية متتالية مسلسلات "هذا حنا" و"منا وفينا" و"مستر كاش".

وتشير مصادر "سيدتي نت" إلى أن المشكلة التي حدثت بين الفنانين محمد العيسى وعبدالله السدحان تعود إلى خلاف مادي، حيث أن العيسى كان مرشحاً لبطولة المسلسل الرمضاني الجديد للسدحان رمضان المقبل، واختلف العيسى مع السدحان المنتج المنفذ للعمل حول قيمة الأجر والمستحقات المادية، وذلك بعد أن تم الاتفاق بين هيئة الإذاعة والتلفزيون والفنان عبدالله السدحان على تقديم مسلسل كوميدي جديد في رمضان 2017.

ويتردد في الكواليس أن الفنان محمد العيسى لن يشارك في المسلسل الرمضاني القادم للفنان عبدالله السدحان، وإن كانت الصورة لم تتضح بعد بشكل نهائي.

ويأتي ذلك لينهي الثنائية الفنية بين عبدالله السدحان ومحمد العيسى، والتي استمرت لأكثر من ثلاثة سنوات، ويعيد للأذهان ما تم منذ أربعة سنوات من إسدال الستار على أشهر ثنائي فني كوميدي في السعودية بين عبدالله السدحان ورفيق دريه ناصر القصبي اللذين قدما معا خلال ما يقارب من 20 عاماً سلسلة أجزاء من المسلسل الأشهر في السعودية "طاش ما طاش".