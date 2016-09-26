ظروف خاصة" لنرمين الفقي وعزت العلايلي تربك حسابات مهرجان الإسكندرية"

لا زال الإرتباك حاضراً بكواليس الدورة 32 من مهرجان الإسكندرية السينمائي ،فبعد إلغاء ندوة تكريم الفنانة القديرة سميحة أيوب بسبب الغياب الجماعي لإدارة المهرجان، أعلنت الفنانة نرمين الفقي إنسحابها من عضوية إحدي لجان تحكيم المهرجان بسبب كسر في كف اليد أجبرها على العودة للقاهرة، كما أعتذر الفنان القدير عزت العلايلي عن عدم حضور ندوة تكريمه المقررة اليوم الأحد لظروف وصفها بالخاصة.

الدورة المخصصة لدعم سينما المقاومة بسوريا والجزائر وفلسطين والعراق واليونان، لم تنجح إدارتها حتى الآن في "مقاومة الأزمات" المتتالية، وبات كل نجم مشارك بفعاليات المهرجان مفوضا لشرح "الظروف الخاصة" التى تعرقل عمله، وهو ما فعلته النجمة نرمين الفقي بتأكيدها أن عودتها للقاهرة لأسباب مرضية، وكشفت عن إصابتها مؤخراً بكسر في كف اليد، ولكنها رفضت الخضوع للعلاج لحين استكمال عملها بعضوية لجان التحكيم، وهو ما تسبب في مضاعفة آلامها فقررت مغادرة المهرجان فوراً والعودة للقاهرة، مؤكدة أن انسحابها لن يؤثر على قرار لجنة التحكيم، لأنها شاهدت الأفلام المتنافسة ووضعت تقريرها!!

الفنان القدير عزت العلايلي هو الآخر باغت الجميع بقراره صباح اليوم بالامتناع عن حضور الندوة الخاصة بتكريمه،وغادر المقر الرسمي عائداً للقاهرة، ورفض الكشف عن الأسباب مكتفيا بالقول أن "الظروف الخاصة" تمنعه من المشاركة، دون أن يكشف هل ستتسبب نفس الظروف بأزمة في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربي بمهرجان الإسكندرية علما بأنه يتولى رئاستها.

يذكر أن إدارة المهرجان تعرضت لأزمة كبرى مع وفد مهرجان وهران الجزائري الذى انسحب بأفلامه بعدما تبين أن ماكينات عرض القاعة المخصصة لعرض أفلام دولة الجزائر غير

صالحة، كما تراجع وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي عن المشاركة بحفل الافتتاح بسبب دعوة المهرجان لفيلم اتهم مخرجه بالتطبيع مع العدو الصهيوني!!

دورة سينما المقاومة ..لم تلهب حماس إدارة المهرجان لتقاوم الأزمات المتتالية .. التي تفسر دوما ب"الظروف الخاصة"!!