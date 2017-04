انجلينا جولي تتهرّب من براد بيت وتنسحب من فيلم Africa

إنسحبت النجمة العالمية انجلينا جولي Angelina Jolie من إخراج فيلم Africa، كي لا تتشارك مع زوجها براد بيت Brad Pitt في العمل، وذلك بعدما تقدمت رسمياً بطلب الطلاق منه يوم الإثنين 19 سبتمبر/ أيلول.

تتناول قصة فيلم Africa السيرة الذاتية لعالم الآثار الشهير الدكتور ريتشارد ليكي Richard Leakey ، الذي لطالما اهتم بالبيئة، واستطاع أن يضع حداً لصيد الفيلة، وكان من المقرر أن يقوم براد بيت بدور البطولة، وجولي بالإخراج، على أن يبدأ الثنائي في تصوير العمل، الذي وصلت تكلفته الى 110 مليون ودلار، العام المقبل.

يشار إلى أن جولي وبيت ظهرا معاً في فيلم "MR And Mrs Smith" الذي حقق نجاحاً كبيراً على مستوى النقاد والجمهور، وفيلم "By the sea" الذي لم يحقق الضجة المتوقعّة.

وكانت انجلينا قد طلبت الطلاق من زوجها يوم الإثنين الماضي، وباشرت بالمعاملات الرسمية، بينما مازالت الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار غير واضحة ومؤكدة حتى الساعة.