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لماذا وصفت سلاف فواخرجي محمود نصر بالشيطان؟

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الإثنين 26-09-2016 15:40

خلال لقاء أجراه الفنان محمود نصر مع الإعلامي زاهي وهبي، في برنامج «بيت القصيد»، وجهت الفنانة سلاف فواخرجي رسالة لنصر عبر البرنامج، وقالت: «كان هو اختياري الأول؛ كونه فناناً شغوفاً ومثقفاً وبحالة هوس للعمل الذي يعرض عليه، ويبحث عن الأفضل، وأثبت فعلاً أن الممثل هو من يخلق في الشخصية الحياة»، وأضافت: «لقبي لنصر (شيطان الفن) بمعنى الشيطان المحبب، ويمتلك الوسواس بالأشياء الجميلة»، وبدوره عبّر نصر عن شكره واحترامه لفواخرجي وعن افتخاره بالصداقة التي تجمعه معها.

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سيدتي