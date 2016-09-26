لماذا وصفت سلاف فواخرجي محمود نصر بالشيطان؟

خلال لقاء أجراه الفنان محمود نصر مع الإعلامي زاهي وهبي، في برنامج «بيت القصيد»، وجهت الفنانة سلاف فواخرجي رسالة لنصر عبر البرنامج، وقالت: «كان هو اختياري الأول؛ كونه فناناً شغوفاً ومثقفاً وبحالة هوس للعمل الذي يعرض عليه، ويبحث عن الأفضل، وأثبت فعلاً أن الممثل هو من يخلق في الشخصية الحياة»، وأضافت: «لقبي لنصر (شيطان الفن) بمعنى الشيطان المحبب، ويمتلك الوسواس بالأشياء الجميلة»، وبدوره عبّر نصر عن شكره واحترامه لفواخرجي وعن افتخاره بالصداقة التي تجمعه معها.