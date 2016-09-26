اكتشاف سحابة «بخار الماء» على بعد 20 مليون سنة ضوئية من الأرض

رصد علماء روس، عن طريق تلسكوب مثبت على المركبة الفضائية “سبيكتر-R”، سحابة من بخار الماء تبعد 20 مليون سنة ضوئية من الأرض، في إطار المشروع الدولي لكبار العلماء الروس “RadioAstron”.

أقيم يوم الخميس الماضي مؤتمر عن الفلك في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، قال فيه العالم أليكس آلاكوز رئيس مختبر علم الفلك الراديوي في المعهد الفيزيائي الروسي، “اكتشف علماؤنا الروس سحابة مدمجة من بخار الماء على بعد 20 مليون سنة ضوئية من الأرض، وبذلك نكون حطمنا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في استكشاف المجرة “​​NGC4258 “، التي تبعد عن الأرض مسافة 20 مليون سنة ضوئية، واكتشاف سحابة بخار الماء بحجم 80 وحدة فلكية”، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وأوضح أليكس آلاكوز أن هذه النتيجة سوف تسمح للعلماء بمعرفة الظروف المادية لتشكل وتطور سحابة بخار الماء هذه، في قرص مجرة بعيدة تدور حول ثقب أسود مركزي هائل.

يذكر أن مشروع “RadioAstron” أطلق منذ خمس سنوات، تم في إطاره استخدام تلسكوب لاسلكي طوله 10 أمتار ، إلا أنه يملك القدرة على استكشاف الأجسام الفضائية بتفاصيل عالية الدقة.