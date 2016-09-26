روسيا تخطط لصنع «آيفون» خاص بها

أعلن إيجور كوزلوف، رئيس “روس إلكترونيكا”، عن خطط لإصدار هاتف ذكي روسي الصنع تمكن مقارنته بهاتف أيفون من حيث الجودة ولكنه أرخص بسبع مرات، وفقًا لوكالة تاس للأنباء.

وقال “كوزلوف” أن الأيفون المحلي الصنع سوف يكون متاحًا في وقت لاحق من عام 2018، وأضاف أيضًا أن سعر الهاتف الذكي الروسي 8500 روبل أي حوالي 130 دولارًا، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

يذكر أن سعر أحدث نموذج من أيفون 7 بذاكرة 32 جيجابايت هو قرابة 1000 دولار، بينما قدرت التكاليف الحقيقية لصنع هذا النموذج من أيفون بـ 220 دولارًا.

ولهذا السبب تعتزم الشركة الروسية “روس إليكترونيكا” إنتاج هواتف ذكية ليست أقل شأنا من آيفون من حيث التقنية، وفي الوقت نفسه أرخص وأوفر بكثير من حيث السعر.

وستعمل الشركة الروسية حتى وقت الإصدار على صنع معالجات خاصة بها، بل وربما نظام تشغيل خاص بها أيضًا، وفي حال عدم قدرتها على إنجاز هذه المهمة حتى ذلك الوقت ستضطر إلى استخدام نظام أندرويد ورقائق تايوانية أو صينية الصنع.