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الجيش العراقي يدمر 32 سيارة ويصد هجوما لتنظيم “داعش” جنوب الموصل

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الجيش العراقي يدمر 32 سيارة ويصد هجوما لتنظيم “داعش” جنوب الموصل الجيش العراقي يدمر 32 سيارة ويصد هجوما لتنظيم “داعش” جنوب الموصل

القوات العراقية – أرشيفية

تصدت قوات الجيش العراقي التابعة لقيادة عمليات “تحرير نينوى” لهجوم من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي على ناحية القيارة جنوب الموصل بمحافظة نينوي شمالي العراق، ودمرت 32 سيارة للتنظيم قرب نهر دجلة.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الأحد، أن القوات قتلت أعدادا كبيرة من الإرهابيين، وكبدتهم خسائر كبيرة في المعدات والأرواح، ومنعتهم من دخول ناحية القيارة.

كما دمر طيران التحالف الدولي، زورقا لتنظيم “داعش” على نهر دجلة بقضاء التاجي شمالي محافظة صلاح الدين.

وأشارت قيادة العمليات المشتركة، وفقا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، إلى أن طيران التحالف قصف تجمعا لعناصر “داعش” في قرية سلطان عبد الله وتل شعيرة التابعة لناحية القيارة في محافظة نينوى؛ مما أسفر عن مقتل 25 إرهابيا وجرح عدد كبير منهم وتدمير أغلب الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

أ ش أ

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