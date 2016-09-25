27سبتمبر..محاكمة 15من أعضاء «أولتراس أهلاوي» أمام الجنح

قررت نيابة قصر النيل، اليوم الأحد، إحالة 15 من أعضاء “أولتراس أهلاوي” للمحاكمة العاجلة بجلسة الثلاثاء 27 سبتمبر الجاري، بينما حددت ذات الجلسة لتجديد حبس 4 من الأحداث في ذات القضية.

يذكر أن النيابة قررت حبس 19 من أعضاء أولتراس أهلاوي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتجمهر أمام نادي الأهلي بالجزيرة.

وشارك في التحقيقات فريق من النيابة ضم المستشارين معتز زكريا وطاهر سبالة ويحيي مختار.

ووجهت النيابة وجهت لهم عدة تهم بينها، التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، والإعتداء على قوات الأمن، وقطع الطريق، ومحاولة اقتحام مقر النادي الأهلي.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على 47 من أعضاء رابطة “أولتراس أهلاوي” أمس الجمعة، بتهمة الشغب والتجمهر أمام النادي الأهلي بدعوى حضور مباراة الأهلي والجزيرة لكرة اليد.

وتم الإفراج عن 27 من أعضاء الرابطة، بينما تم إحالة 19 إلى النيابة للتحقيق في المحضر رقم 14737 لسنة 2016، جنح قصر النيل.