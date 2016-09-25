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«وزير الآثار»: سرقة 1043 قطعة أثرية من متحف ملوي من أصل 1089 قطعة

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«وزير الآثار»: سرقة 1043 قطعة أثرية من متحف ملوي من أصل 1089 قطعة «وزير الآثار»: سرقة 1043 قطعة أثرية من متحف ملوي من أصل 1089 قطعة

الدكتور خالد العناني وزير الاثار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الاثار، إن تكلفة ترميم متحف ملوي 11 مليون جنيه، بخلاف أجور موظفي وعمال الوزارة، نظرًا لتعرض المتحف للاحتراق إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأضاف «العناني» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأحد، أن شرطة السياحة والآثار أعادت أكثر من 600 قطعة أثرية تم سرقتها من متحف ملوي، تم ترميم 400 قطعة منها، مشيرًا إلى أن إرهابيون ولصوص قاموا بتدمير وسرقة 1043 قطعة أثرية، من أصل 1089 قطعة، من المتحف إبان أحداث فض اعتصامات الإخوان في رابعة والنهضة.

وأكد وزير الآثار، إن تكسير آثار متحف ملوي وحرق بعض الموميات، يدل على تعمد إهانة الآثار المصري، وأن أنفقت أموالًا طائلة على المتحف لتوصيل رسالة اجتماعية للعالم أننا قادرون على الحفاظ على آثارنا.

وأشار«العناني»، إلى أن دور المتحاف ليس فقط سياحي، بل توعوي في المقام الأول، وتقديم رسالة حضارية للعالم، مؤكدا أن ترميم متحف ملوي هو رسالة رد على العالم بعد إهانة الآثار العربية وسرقتها للحصول الأموال.

وكشف «العناني» عن عرض محتويات مقبرة تم اكتشافها بدير البرشا في المنيا عام 2007، لأول مرة بمتحف ملوي بعد إعادة ترميمه.

كان الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أصدر قرارين، سمح الأول بدخول من هم فوق الـ60 عاما لجميع المتحاف مجانًا، والآخر كان بدخول طلاب المدارس لجميع المتحاف المصري مجانًا طوال العام.

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