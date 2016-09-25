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فيديو..أبطال«كلب بلدى»لـONA: الفيلم فكرته مختلفة..ونجح في الوصول لنسب مشاهدة جيدة

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أحمد فهمي

أجرى الحوار: عمر عبد الناصر- كتب: أحمد أبو الحسن

قال أكرم حسني إن فيلم  ”كلب بلدي” بداية موفقة جدًا مشيرًا إلى أنه  من جمهور أحمد فهمى قبل أن يبدأ التمثيل معه، وكانت أمنيته أن أعمل معه.

وقال حسني عن أحمد فهمي في حوار خاص مع وكالة أونا “هو جيد جدًا فى كتابة الأفلام و شريف نجيب هو الآخر، وكنت أريد العمل معهم منذ فترة طويلة، و أول ما عرض على هذا الفيلم وافقت بسبب أننى أحب الأعمال المختلفة  وعندما شاهدت هذا العمل اكتشفت أن أنا و أحمد فهمى متشابهان جدًا”.

وقال  الفنان أحمد فهمي إن هذا الفيلم من أكثر الأعمال التى أرهقته بسبب فكرته المختلفة، واختلاف الممثلين الذين اعتاد عليهم.

وأضاف فهمي “الفيلم نجح بفضل الله وحده من إيرادات و نسب مشاهدته، والمخاطرة فى هذا الفيلم أن فكرة كانت من خارج الصندوق أو بالأخص مختلف بالكامل عن غيره”.

و أضاف أن لا يوجد أى منافسة أوغيرة بالأخص هشام و شيكو، وأضاف” أريد أن يكون الفيلم القادم فى المقدمة مثل فيلم حلمى وأنا أتعلم من حلمى فى الكثير من الأعمال” .

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أونا

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