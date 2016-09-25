نيابة دشنا تبدأ التحقيقات بواقعة ضبط 3 أطنان دقيق مدعم فى قنا

بدأت نيابة مركز دشنا برئاسة المستشار أحمد غوش مدير النيابة التحقيقات فى واقعة ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعم تم إعادة تعبئتها بقصد بيعها بالسوق بسعر أزيد من المقرر، لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث طالبت النيابة ضبط وإحضار المتهم وتحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مفتش الأغذية لفحص الكمية المضبوطة لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام.

كانت وحدة مباحث التموين بمركز دشنا تمكنت من ضبط 3 أطنان و500 كيلو من الدقيق البلدى المدعم بمخزن ملك عامل يدعى محمد م ت 35 سنة، وأفادت التحريات قيام المتهم بتجميع الكمية وإعادة تعبئتها وبيعها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا الذى أمر باتخاذ الاجراءات القانونية وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.