أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

حمدي الكنيسي: أدعو الدولة لتحويل «ماسبيرو» إلى إعلام خدمة عامة

Google+ Print
حمدي الكنيسي: أدعو الدولة لتحويل «ماسبيرو» إلى إعلام خدمة عامة حمدي الكنيسي: أدعو الدولة لتحويل «ماسبيرو» إلى إعلام خدمة عامة

رئيس الإذاعة الأسبق حمدي الكنيسي

قال رئيس الإذاعة الأسبق ورئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، حمدي الكنيسي، إنه في حال توافر الإرادة السياسية لدى الدولة في تحويل “ماسبيرو” إلى إعلام خدمة عامة، فإن الأمر سيكون سهلًا للغاية، خاصة وأن الإعلام الرسمي يملك من الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية الكثير.

وأضاف الكنيسي خلال حواره لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الجميع حاليًا يلمس توافر تلك الإرادة للتغيير، حيث أن لجنة الخمسين لصياغة التشريعات أعدت مشروع الهيئة الوطنية للإعلام المسموع المرئي والإلكتروني، وفي “قلب المشروع” أن هذه الخدمة ستكون عامة لا تسعى للربح وهو ما سيحدث في حال توافر التشريع من جانب البرلمان مع إرادة الدولة.

وأوضح الكنيسي أن كل ماقيل خلال السنوات الماضية عن تطوير مبني ماسبيرو لم يتخذ به أي خطوة فعلية، إلا أن ثورتي يناير ويونيو حركتا المياه الراكدة في ذلك الشأن لنعود من جديد إلى النظر للإعلام المصري وضرورة تطويره من أجل مواكبة التطور الحالي سواء في الإعلام الخاص داخل مصر أو على المستوى الإقليمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب