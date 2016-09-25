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بالفيديو – وست هام الجريح في مهب الريح.. ثلاثية القديسين تدمر المطارق

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بالفيديو – وست هام الجريح في مهب الريح.. ثلاثية القديسين تدمر المطارق بالفيديو – وست هام الجريح في مهب الريح.. ثلاثية القديسين تدمر المطارق

أزمة وست هام تبدو بلا مخرج قريب، 5 هزائم في 6 مباريات أرسلت المطارق للمركز الـ18.

الفريق صعب المراس والذي أنهى الموسم الماضي سابعا تلقى هزيمة جديدة، هذه المرة على أرضه أمام ساوثامبتون بثلاثية بلا رد.

تشارلي أوستن افتتح التسجيل للقديسين في الدقيقة 40، قبل أن يضيف دوسان تاديتش الثاني بعد مراوغة الحارس بطريقة رائعة في الدقيقة 62.

جيمس وارد براوس أنهى حفلة ساوثامبتون على الملعب الأوليمبي في الدقيقة 90، ليتقدم فريق المدرب كلود بويل للمركز التاسع بـ8 نقاط.

أما وست هام فظل في المركز الثامن عشر بـ3 نقاط فقط.

وتعد تلك المباراة الأولى التي يفشل فيها فريق المدرب سلافين بيليتش في التسجيل على أرضه من 13 مباراة.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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