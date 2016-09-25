ليلة_الأبطال - تزايد فرص بيبي للحاق بقمة ريال مدريد أمام دورتموند

(إفي): عاد المدافع البرتغالي بيبي لتدريبات فريقه ريال مدريد يوم الأحد وذلك استعدادا للمواجهة المقبلة القوية في دوري الأبطال الأوروبي يوم الثلاثاء القادم عندما يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني.

ويضع رجال الفرنسي زين الدين زيدان نصب أعينهم اقتناص النقاط الثلاث من عقر دار الفريق الألماني وذلك لتعويض الأداء المخيب في الليجا والذي كلف الفريق خسارة أربع نقاط في مواجهتين متتاليتين بالتعادل أمام فياريال ولاس بالماس على الترتيب.

وشهد المران غياب الثنائي البرازيلي المصاب كاسيميرو ومارسيلو، في الوقت الذي خاضت فيه المجموعة التي شاركت في مواجهة الليجا تدريبات استشفائية داخل المنشئات الرياضية بالنادي.

واتسم مران البدلاء بالقوة والذي شهد عودة البرتغالي بيبي الذي كان يعاني من متاعب بدنية حالت دون مشاركته في آخر مواجهتين.

وشدد زيدان خلال فقرة التصويب على المرمى عن الدقة التي افتقدها الفريق خلال زيارته للاس بالماس أمس السبت وذلك من أجل اللجوء إليها في حالة عجز الفريق عن التسجيل.

وسيسافر الفريق الملكي صباح الاثنين إلى مدينة دورتموند الألمانية، حيث سيواصل تدريباته بإجراء حصة أخيرة على ملعب اللقاء "سيجنال إيدونا بارك"، وذلك بعد أن يحضر زيدان رفقة أحد اللاعبين المؤتمر الصحفي.

ويمتلك الفريقان ثلاث نقاط في رصيدهما إلا أن الفريق الألماني يمتلك أفضلية الأهداف بعدما اكتسح مضيفه البولندي ليجيا وارسو بسداسية نظيفة في الوقت الذي حقق فيه ريال مدريد فوزا بشق الأنفس (2-1) على حساب ضيفه البرتغالي سبورتنج لشبونة.