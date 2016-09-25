أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الأبطال - تزايد فرص بيبي للحاق بقمة ريال مدريد أمام دورتموند

Google+ Print
#ليلة_الأبطال - تزايد فرص بيبي للحاق بقمة ريال مدريد أمام دورتموند #ليلة_الأبطال - تزايد فرص بيبي للحاق بقمة ريال مدريد أمام دورتموند

(إفي): عاد المدافع البرتغالي بيبي لتدريبات فريقه ريال مدريد يوم الأحد وذلك استعدادا للمواجهة المقبلة القوية في دوري الأبطال الأوروبي يوم الثلاثاء القادم عندما يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني.

ويضع رجال الفرنسي زين الدين زيدان نصب أعينهم اقتناص النقاط الثلاث من عقر دار الفريق الألماني وذلك لتعويض الأداء المخيب في الليجا والذي كلف الفريق خسارة أربع نقاط في مواجهتين متتاليتين بالتعادل أمام فياريال ولاس بالماس على الترتيب.

وشهد المران غياب الثنائي البرازيلي المصاب كاسيميرو ومارسيلو، في الوقت الذي خاضت فيه المجموعة التي شاركت في مواجهة الليجا تدريبات استشفائية داخل المنشئات الرياضية بالنادي.

واتسم مران البدلاء بالقوة والذي شهد عودة البرتغالي بيبي الذي كان يعاني من متاعب بدنية حالت دون مشاركته في آخر مواجهتين.

وشدد زيدان خلال فقرة التصويب على المرمى عن الدقة التي افتقدها الفريق خلال زيارته للاس بالماس أمس السبت وذلك من أجل اللجوء إليها في حالة عجز الفريق عن التسجيل.

وسيسافر الفريق الملكي صباح الاثنين إلى مدينة دورتموند الألمانية، حيث سيواصل تدريباته بإجراء حصة أخيرة على ملعب اللقاء "سيجنال إيدونا بارك"، وذلك بعد أن يحضر زيدان رفقة أحد اللاعبين المؤتمر الصحفي.

ويمتلك الفريقان ثلاث نقاط في رصيدهما إلا أن الفريق الألماني يمتلك أفضلية الأهداف بعدما اكتسح مضيفه البولندي ليجيا وارسو بسداسية نظيفة في الوقت الذي حقق فيه ريال مدريد فوزا بشق الأنفس (2-1) على حساب ضيفه البرتغالي سبورتنج لشبونة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع