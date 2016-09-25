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بالفيديو - جريزمان يقود أتليتكو للعودة إلى الانتصارات في الدوري

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بالفيديو - جريزمان يقود أتليتكو للعودة إلى الانتصارات في الدوري بالفيديو - جريزمان يقود أتليتكو للعودة إلى الانتصارات في الدوري

(إفي): حقق فريق أتليتكو مدريد فوزه الثالث هذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما فاز على ضيفه، ديبورتيفو لاكورونيا، على ملعب فيسينتي كالديرون، بهدف نظيف للفرنسي المتألق جريزمان، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الوحيد للأتلتي (ق70) من تمريرة زميله جاميرو الأرضية داخل منطقة الجزاء، بعد جملة تكتيكية متقنة للروخيبلانكوس من الجانب الأيمن.

وشهدت المباراة طرد المغربي-الفرنسي فيصل فجر، جناح لاكورونيا، في آخر دقيقة في الشوط الأول بعد حصوله على إنذارين بسبب تدخلاته العنيفة، إلا أن أتليتكو لم يستطع زيادة غلة الأهداف بسبب التنظيم الدفاعي الجيد للضيوف.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد أتليتكو للنقطة 12، يحتل بها المركز الثالث، بفارق الأهداف عن أثلتيك بلباو الرابع وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر، الفريق الملكي المتعثر في آخر جولتين، ونقطة واحدة عن صاحب الوصافة حتى الآن، فريق برشلونة القوي.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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