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بالفيديو - رائعة إيفان تكتب تعادل إنتر أمام بولونيا

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بالفيديو - رائعة إيفان تكتب تعادل إنتر أمام بولونيا بالفيديو - رائعة إيفان تكتب تعادل إنتر أمام بولونيا

(إفي): تعادل فريق إنتر ميلان مع ضيفه بولونيا إيجابيا بنتيجة 1-1 على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

كان الضيوف هم من بدأوا بالتسجيل على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو عن طريق المهاجم ماتيا ديسترو (ق14)، في حين أدرك إيفان بيريسيتش التعال للنيراتزوري (ق37)، وتفشل كل محاولات الفريقين للتهديف مجددا، ليتقاسما نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إنتر للنقطة 11 في المركز الثالث لجدول ترتيب السيري آ، بينما حل بولونيا سابعا بـ10 نقاط.

شاهد الأهداف

كما فاز فريق جنوى بهدف نظيف سجله جيوفاني سيميوني (ق47) على ضيفه بيسكارا بملعب لويجي فيراريس، في المباراة التي شهدت حالتي طرد في صفوف أصحاب الأرض لكل من إدينلسون (ق74) وجوران بانديف (ق79).

وبهذا حل جنوى في المركز الحادي عشر بثمان نقاط، فيما توقف رصيد بيسكارا عند 6 نقاط في المركز الـ14.

واستطاع فريق لاتسيو، المضيف، تجاوز إيمبولي على ملعب روما الأوليمبي بهدفين نظيفين سجلهما كيتا بالدي دياو (ق29) وسيناد لوليتش في آخر دقيقة في المباراة، ليحصد النقطة رقم 10 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الضيوف عند 4 نقاط في المركز الـ18 من أصل 20 فريقا.

واستمرارا لمسلسل فوز أصحاب الأرض، باستثناء انتر، حقق ساسولو فوزه الثالث هذا الموسم على حساب أودينيزي بهدف نظيف سجله الفرنسي جريجوار ديفريل (ق34)، ليرفع رصيده لتسع نقاط في المركز التاسع، بينما يبقى الضيوف بـ7 نقاط في المركز الـ13.

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فيديو اليوم السابع

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