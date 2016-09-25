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موجز أخبار الساعة 10.. اليوم السابع" يطرح مبادرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

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موجز أخبار الساعة 10.. اليوم السابع" يطرح مبادرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية موجز أخبار الساعة 10.. اليوم السابع" يطرح مبادرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

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نشر موقع "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية، فى مقدمتها، طرح "اليوم السابع" مبادرة وطنية، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ورحب بها رجال أعمال، مؤكدين دعمهم لها، وأيضا دعمهم لجهود فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال إطلاق مبادرات وملتقيات للتوظيف والتشغيل، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وبدأت منظمات الأعمال ترتيب عدد من المبادرات، خلال الفترة المقبلة لخدمة هذا الهدف.

 

وإلى موجز أنباء الساعة العاشرة مساءً..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مختارات موقع "برلمانى"

 

 

 

 

 

مختارات موقع " 7"

 

 


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