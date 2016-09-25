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ترامب لنتياهو: سأعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل حال فوزي بالرئاسة

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نتنياهو وترامب أثناء الاجتماع

نتنياهو وترامب أثناء الاجتماع

أكد مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، خلال حديثه مع رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكيو ووصوله لسدة الحكم سيعترف بالقدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي.

وذكرت الحملة الانتخابية للمرشحخ الرئاسي، دونالد ، في بيان لها، منذ قليل، أن ترامب اعترف لنتياهو أن القدس كانت عاصمة أبدية للشعب اليهودي منذ أكثر من 3000 سنة، وأن الولايات المتحدة، في ظل إدارته، ستقبل الاعتراف بالقدس كعاصمة موحدة للاحتلال الإسرائيلي.

وعقد اللقاء في منزل المرشح الجمهوري ترامب، واستمر لأكثر من ساعة، وشارك في اللقاء سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون ديرمر وزوج ابنة السيد ترامب جاريد كوشنر.

واستعرض نتنياهو المواقف الإسرائيلية من قضايا إقليمية مختلفة ذات علاقة بالأمن.

بيان حملة ترامب

بيان حملة ترامب

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