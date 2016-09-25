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غدًا.. محاكمة 45 متهمًا في “خلية اللجان النوعية” بالإسكندرية

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غدًا.. محاكمة 45 متهمًا في “خلية اللجان النوعية” بالإسكندرية غدًا.. محاكمة 45 متهمًا في “خلية اللجان النوعية” بالإسكندرية

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الإثنين، محاكمة 45 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية  اللجان النوعية “.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل و محمد النجدي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل مواطن باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش و حيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، و إحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية مما أسفر عن احتراق 3 سيارات، وإقتحام محطة وقود إمارات ، وهددوا العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية واحتجزوهم في محل بالبنزينة، وقاموا بحرقها بعد فتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوي التانكات ومن ثم اشعال النار فيها.

وقام المتهمون بحرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالأسكندرية، وأسفر الحريق عن احتراق 2 سيارة شرطة، و2 سيارة متحفظ عليها بالقسم، وتفجير برجي كهرباء، أحدهما بالشيخ زايد، والآخر بمنطقة برك الخيام بكرداسة، وكذلك إشعال عدد من محولات الكهرباء بعدة أماكن.

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