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وكيل يايا توريه يهدد جوارديولا بعرض صور «خارجة»

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وكيل يايا توريه يهدد جوارديولا بعرض صور «خارجة» وكيل يايا توريه يهدد جوارديولا بعرض صور «خارجة»

بيب جورديولا

شن ديميترى سيلوك، وكيل أعمالاللاعب  الإيفواري يايا توريه، لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حملة هجوم جديدة ضد الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتيزن بعد أن قرر استبعاد توريه نهائيًا من قائمة الفريق.

وتسبب سيلوك فى زيادة الأزمة بين “توريه” وجوارديولا بحملة الهجوم الجديدة ضده، والتى استنكر فيها القرارات التي اتخذها جوارديولا ضد اللاعب، وادعى بامتلاك صور “خارجة” للمدرب الإسباني، حسبما ذكرت جريدة دايلي ميل الإنجليزية.

وقال سيلوك “يجب أن أقول لجوارديولا، يايا هو عائلتنا كيف يمكن أن يتكلم بمثل هذا الاسلوب وليس من الصحيح أن يفعل ذلك، ولا يصح التخلى عن لاعب من الدرجة الأولى، ولكن هذا هو قراره، فهو مدرب جيد، ولكن شخصيته مثل الصور الخارجة التى امتلكها”.

يذكر أن سيلوك أدلى بتلك التصريحات بعد أن اتخذ جوارديولا قرار باستبعاد اللاعب الإيفواري من قائمة الفريق المشاركة بالمباراة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

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